Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos

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Доступ к фотобанку Depositphotos ограничен. Об этом следует из данных Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и их страницам в понедельник, 11 июля.

В службе уточнили, что доступ к Depositphotos ограничен на основании статьи 15.3 «Реестр информации, распространяемой с нарушением закона в части ст. 15.3 и 15.3-1 Федерального закона № 149-ФЗ» «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Так, в фотобанке содержались призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных митингах.

Решение об ограничении доступа к сайту 1 июля приняла Генпрокуратура.

10 июля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt. Уточняется, что решение было принято по требованию Генпрокуратуры России. Ограничение осуществилось в соответствии с регламентом блокировки сайтов. По данным ведомства, www.welt.de содержал призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту британского портала The Telegraph по требованию российской Генеральной прокуратуры. Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами России специальной военной операции на территории Украины.