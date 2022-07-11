Путин упростил получение гражданства для жителей Донбасса и Украины

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства на всех жителей Украины. Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 11 июля, на официальном портале правовой информации.

Отныне все граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, постоянно проживающие на территории этих государств, имеют право получить российское гражданство в упрощенном порядке, отмечается на портале.

В предыдущей версии указа упрощенный порядок получения гражданства России распространялся только на жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать введение экзамена, необходимого для получения гражданства. Он дал поручение о введении экзамена для получения украинского гражданства как ответ на соответствующую петицию.

Замена водительских удостоверений для граждан ЛНР и ДНР на российские будет происходить в упрощенном порядке. Без сдачи экзаменов обменять права смогут граждане обеих республик, въехавшие на территорию РФ из ЛНР, ДНР и Украины после 21 февраля 2022 года, а также лица без гражданства и имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России.