США поддержали решение Канады отправить ФРГ турбину для «Северного потока»

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Америка поддерживает решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину, предназначенную для транспортировки природного газа из России по трубопроводу «Северный поток». Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

— Соединенные Штаты единодушны с союзниками и партнерами в приверженности продвижению европейской энергетической безопасности, сокращению нашей коллективной зависимости от российских энергоресурсов и сохранению давления на Кремль, — передает слова Прайса ТАСС.

8 июля стало известно, что канадские власти собираются исключить из санкций турбины для «Северного потока». Уточняется, что Оттава аргументирует свое решение тем, что возвращенное оборудование даст возможность России восстановить объемы поставок газа в ЕС.

Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил о необходимости срочных переговоров о запуске газопровода «Северный поток — 2». По его словам, лидерам ЕС следует пересмотреть энергетические санкции против России.

В материале «Вечерней Москвы» эксперт пояснил, почему Канада сняла санкции с турбин Газпрома. Политолог Юрий Светов считает, что уступки канадских властей не являются предвестником полной отмены антироссийских санкций.