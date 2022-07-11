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Убийца сотрудницы микрокредитной компании попал на видео

Антон Махов
Происшествия
Убийца сотрудницы микрокредитной компании попал на видео
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кожевническая улица Карта всех событий

Убийца сотрудницы микрокредитной компании «Viva деньги» попал на запись видеокамеры. Ранее полицейские обнаружили тело 51-летней женщины в офисе организации.

Правоохранительные органы разыскивают мужчину в белой футболке. В день убийства предполагаемый преступник был в шортах, белой футболке и черных кроссовках. Его лицо закрывали кепка и медицинская маска.

Преступление, о котором идет речь, произошло накануне вечером на Кожевнической улице. Тело 51-летней женщины с огнестрельным ранением обнаружили в офисе компании «Viva деньги».

По предварительным данным, злоумышленник стрелял из пистолета с глушителем. После убийства он отправился в сторону Павелецкого вокзала.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы.

Недавно в Подмосковье совершили жестокое убийство. Мать обнаружила свою 18-летнюю дочь с множеством ножевых ранений. Последний раз живой ее видели в компании бывшего возлюбленного.

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