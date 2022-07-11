«Новая любовь»: астролог рассказала, чего ждать от кармического полнолуния

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Астролог и видеоблогер Ольга Стелла рассказала, чего ждать от кармического полнолуния, которое придется на период с 13 по 14 июля.

Полнолуние начинает действовать за два дня до наступления, а его последствия продлятся еще две недели. Это период суперлуния, Луна будет огромной, и каждый почувствует изменения. В это время мысли и эмоции приходят к кульминационному моменту, поэтому могут возникать бессонницы. Чаще всего конфликтные ситуации и травмы тоже происходят в момент полнолуния.

— Козерог отвечает за время и ответственность, а полнолуние пройдет под его знаком, поэтому вопросы репутации и карьеры выйдут на первый план. Это лучшее время, чтобы развивать то, что задумали и начали, и завершать все свои дела нужно в течение следующих двух недель. У людей с зависимостями и пристрастиями приходит идеальное время для избавления от них. Это период соблюдения баланса между отношениями и работой, внутренней гармонией и внешними правилами. Любые ссоры и непонимания могут вылиться в непредвиденного масштаба конфликты. В этот период дни нужно заполнить креативностью, проявлением себя и творчеством, — рассказала астролог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Если вы не получили желаемого успеха или ответа на вопросы, то в полнолуние нужно пересмотреть ситуацию и попробовать еще раз. Может возникнуть новая любовь, появятся новые линии жизни, и она наполнится свободой. В этот период нужно обратить внимание на состояние здоровья.

У некоторых людей может портиться настроение, могут находить грустные мысли. В этом случае нужно или отправиться в путешествие, или сходить в какое-то интересное место. Нужно впустить в жизнь что-то новое, пообщаться с новыми людьми.

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