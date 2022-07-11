Зампред ЦБ заявил о неуместности говорить о дефляции в России

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Говорить о якобы дефляции в России из-за роста цен — неуместно. Об этом в понедельник, 11 июля, заявил зампред Банка России (ЦБ РФ) Алексей Заботкин.

— Дефляция - это устойчивое снижение общего уровня цен в экономике. Устойчивое снижение означает, что мы не можем говорить о дефляции на основании изменения цен за отдельную неделю или отдельный месяц, так как цены в экономике изменяются непрерывно, — уточнил он.

Заботкин подчеркнул, что цены колеблются под воздействием изменения спроса и предложения. Поэтому говорить о дефляции тут нельзя, так как сейчас происходит просто временное сезонное снижение цен.

Зампред ЦБ также добавил, что согласно определению дефляции, устойчивым должен быть именно общий уровень цен. Об этом Заботкин рассказал в эфире телеканала РБК.

Финансовый аналитик Юрий Юденков рассказал, когда в магазинах снова начнут расти цены. По его словам, летом ждать значительного роста цен не стоит, так как в данный момент параллельные поставки не до конца налажены. На прилавках магазинов не такое количество импортных товаров, которое может повлиять на ценообразование.

Цены на продукты в России в июне снизились на 0,35 процента по сравнению с майскими показателями. Дефляция по итогам первого летнего месяца была зафиксирована впервые с 1991 года. В беседе с «Вечерней Москвой» Юденков объяснил, почему это произошло.