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Посольство России обвинило ЕС в недостаточном давлении на Литву

Евгений Белоусов
В мире
Посольство России обвинило ЕС в недостаточном давлении на Литву
Фото: depositphotos

Евросоюз (ЕС) не задействует все имеющиеся у него рычаги давления на Литву, чтобы решить вопрос калининградского транзита. Об этом в понедельник 11 июля, сообщил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь.

— Очевидно, что Евросоюз, на мой взгляд, скажем так, не задействует весь спектр инструментов и рычагов, чтобы заставить, — заметил он.

Сейчас Вильнюс поступает так, как должен был бы поступить, если ЕС намерен выполнить свои обещания, заявил Рябоконь в эфире телеканала «Россия 24».

7 июля сообщалось, что власти Литвы не согласятся на создание зеленых коридоров для доставки грузов в Калининградскую область. Там добавили, что Вильнюс не предпринимал никаких несогласованных действий в вопросе калининградского транзита. Страна осуществляет санкции Европы, а вся ситуация вокруг транзита — это вопрос европейского регулирования.

Позже Литва в рамках антироссийских санкций Евросоюза расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область через свою территорию. Так, под новые ограничения попали цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.

После этого губернатор региона Антон Алиханов заявил, что Литва не расширяла санкционный список по транзиту товаров в Калининградскую область, рестрикции имеют ступенчатый характер и были приняты в марте 2022 года.

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