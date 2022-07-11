Российский дипломат предложил ответные шаги на запрет транзита в Калининград

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У России есть возможность пропорционально ответить на блокаду калининградского транзита. Такое мнение высказал в понедельник, 11 июля, временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

— Можно посмотреть и с другого угла: поскольку многие эти вещи решаются в Брюсселе, который ведет себя пока не очень внятно, но есть же перевозки, которые через Россию грузовые идут железными дорогами, которые проходят через нас уже транзитом в Евросоюз, — заявил он.

Рябоконь добавил, что существует электрическая система БРЭЛЛ, которая синхронизирует энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Если страны ЕС хотят, чтобы россия продолжала их так «страховать», им следует поменять свою политику, рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Временный поверенный также заявил о недостаточном давлении на Литву со стороны Евросоюза.

7 июля сообщалось, что власти Литвы не согласятся на создание зеленых коридоров для доставки грузов в Калининградскую область. Там добавили, что Вильнюс не предпринимал никаких несогласованных действий в вопросе калининградского транзита. Страна осуществляет санкции Европы, а вся ситуация вокруг транзита — это вопрос европейского регулирования.

Позже Литва в рамках антироссийских санкций Евросоюза расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область через свою территорию. Так, под новые ограничения попали цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.