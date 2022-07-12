Депутат МГД Гусева: Строительство соцобъектов является важнейшим элементом развития инфраструктуры Москвы

Фото: duma.mos.ru

Необходимо удерживать темпы строительства социальных и спортивных объектов для развития столичной инфраструктуры, несмотря на санкционные давления. Об этом заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева во вторник, 12 июля.

— За I полугодие, несмотря на санкционное давление, по данным Москомстройинвеста, в Москве было одобрено строительство свыше 1,25 миллиона квадратных метров социальных и спортивных сооружений. Только за первые шесть месяцев этого года были подписаны договоры участия, согласно которым будут возведены девять школ и 17 детских садов, рассчитанных на 7,7 тысячи детей. Общая сумма инвестиций по этим договорам достигает 16,5 миллиарда рублей, — сказала Людмила Гусева.

По ее словам, финансовая поддержка идет как от частных лиц, так и от бюджетных средств. Таким образом строительство необходимых объектов будет проходить более сбалансировано. Так, на градостроительной комиссии в I полугодии было утверждено возведение спорткластера «Динамо» на Ленинградском шоссе, новый спортивный объект на Ленинградском проспекте на месте спорткомлпекса ЦСКА.

Гусева добавила, что с 2021 года в столице осуществляется подписание договоров участия застройщиков в развитии инженерной и социальной инфраструктуры столицы, когда девелоперы финансируют строительство детских, медицинских учреждений совместно с жилыми домами.

Такая практика помогает открывать учебные, медицинские и спортивные кластеры, возводить комплексы районного масштаба, создавать сети удобных, доступных комплексов в шаговой доступности необходимо вести параллельно с крупными спортивными объектами, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Людмила Гусева сообщил, что дальнейшее развитие системы гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) предоставит предпринимателям доступ к заемным средствам.