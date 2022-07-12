Стало известно, из какой страны вирус оспы обезьян попал в Россию

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Россиянин, у которого обнаружили вирус оспы обезьян, вернулся из Португалии. Об этом во вторник, 12 июля, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Ранее сообщалось, что пациент стал первым заболевшим в стране. Молодой человек путешествовал по Европе, и вернулся на родину из Португалии.

— Случай был завезен из одной из европейских стран — это Португалия, зарегистрирован в Санкт-Петербурге, — цитирует эксперта ТАСС.

На данный момент парень изолирован и находится в инфекционной больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное, ему оказывается вся необходимая помощь, и в настоящее время болезнь не представляет опасности для его здоровья.

В пресс-службе Минздраве отметили, что возможность дальнейшего распространения вируса купирована. Ведомство также утвердило и направило в регионы рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян. Рекомендации предназначены для медицинских работников, организаторов здравоохранения и иных специалистов, работающих в сфере лабораторной и инструментальной диагностики и организации оказания медицинской помощи пациентам.