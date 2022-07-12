Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стало известно, из какой страны вирус оспы обезьян попал в Россию

Елена Самойлова
В мире
Стало известно, из какой страны вирус оспы обезьян попал в Россию
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россиянин, у которого обнаружили вирус оспы обезьян, вернулся из Португалии. Об этом во вторник, 12 июля, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Ранее сообщалось, что пациент стал первым заболевшим в стране. Молодой человек путешествовал по Европе, и вернулся на родину из Португалии.

— Случай был завезен из одной из европейских стран — это Португалия, зарегистрирован в Санкт-Петербурге, — цитирует эксперта ТАСС.

На данный момент парень изолирован и находится в инфекционной больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное, ему оказывается вся необходимая помощь, и в настоящее время болезнь не представляет опасности для его здоровья.

В пресс-службе Минздраве отметили, что возможность дальнейшего распространения вируса купирована. Ведомство также утвердило и направило в регионы рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян. Рекомендации предназначены для медицинских работников, организаторов здравоохранения и иных специалистов, работающих в сфере лабораторной и инструментальной диагностики и организации оказания медицинской помощи пациентам.

Португалия Россия Оспа обезьян
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте