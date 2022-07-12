Дело против «Яндекс Еды» после утечки персональных данных поступило в суд

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мировой судья судебного участка № 101 в столичном районе Замоскворечье зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении компании «Яндекс Еда», нарушившей закон о персональных данных. Об этом во вторник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщили в суде.

— Материал зарегистрирован, судебное заседание назначено на 2 августа, — уточнила она.

Известно, что ранее суд наложил на компанию «Яндекс Еда» штраф в размере 60 тысяч рублей за нарушение закона о персональных данных после того, как в марте произошла утечка информации о клиентах сервиса. По словам самого сервиса, утечка произошла по вине одного из сотрудников.

В феврале служба безопасности «Яндекса» выявила внутреннюю утечку, из-за которой были скомпрометированы данные порядка пяти тысяч почтовых ящиков.