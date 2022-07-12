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Инна Святенко: В Москве развиваются возможности добровольчества

Антон Махов
Город
Инна Святенко: В Москве развиваются возможности добровольчества
Фото: Пресс-служба Совфеда

В Москве становится все больше возможностей для профессионального роста в волонтерской деятельности. Об этом во вторник, 12 июля, сообщила представитель Московской городской думы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

— Сейчас в Москве для тех, кто хочет заниматься волонтерской деятельностью, помогать в благотворительных начинаниях, есть целый ряд возможностей: на базе центра «Мосволонтер» можно получить необходимые навыки в организации волонтерской работы, найти наставников, которые могут помочь с текущими вопросами, — пояснила Святенко.

Также сенатор подчеркнула, что работа в некоммерческих проектах требует как желания, так и специальных знаний и навыков в управлении, юриспруденции и экономике.

Святенко рассказала о новом проекте для тех, кто хочет работать в НКО. Он называется «Работа с пользой». Он организован столичным стратегическим бюро «Центр внимания», подведомственным комитету общественных связей и молодежной политики Москвы совместно с сайтом hh.ru.

По мнению сенатора, он предоставит возможность выпускникам и молодым специалистам выбрать стажировку в интересном для них направлении на популярном ресурсе.

Святенко ранее заявляла, что туристические возможности Москвы должны стать широко доступными для развития туризма внутри России.

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