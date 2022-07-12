Болгарская почта возобновляет прием посылок в Россию и Белоруссию

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Почтовая служба Болгарии возобновляет прием всех видов почтовых отправлений, предназначенных для адресатов на территории России и Белоруссии. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе болгарской почты.

— Почта Болгарии информирует своих клиентов, что с 12 июля 2022 года она возобновила прием всех видов корреспонденции в Россию и Белоруссию, — говорится в заявлении службы.

Отмечается, что исключение составляют курьерские (EMS) отправления на территорию Белоруссии. Прием посылок в Россию и Белоруссию был приостановлен в Болгарии 25 февраля, передает ТАСС.

Недавно стало известно, что Минфин Болгарии заблокировал почти 900 тысяч долларов на счетах посольства России в Софии. При этом российские дипломаты заявляют, что данная сумма предназначалась для выплаты зарплаты сотрудникам. В связи с этим они требуют разблокировать ее.

1 июля посол России в республике Элеонора Митрофанова заявила, что МИД Болгарии отклонил ноту посольства РФ об отмене высылки из страны 70 российских дипломатов и сотрудников диппредставительств.

До этого дипломат заявила о возможном разрыве дипломатических отношений с Болгарией. Такое может произойти в связи с массовой высылкой российских дипломатов.