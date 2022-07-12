Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Болгарская почта возобновляет прием посылок в Россию и Белоруссию

Евгений Белоусов
В мире
Болгарская почта возобновляет прием посылок в Россию и Белоруссию
Фото: Pixabay

Почтовая служба Болгарии возобновляет прием всех видов почтовых отправлений, предназначенных для адресатов на территории России и Белоруссии. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе болгарской почты.

— Почта Болгарии информирует своих клиентов, что с 12 июля 2022 года она возобновила прием всех видов корреспонденции в Россию и Белоруссию, — говорится в заявлении службы.

Отмечается, что исключение составляют курьерские (EMS) отправления на территорию Белоруссии. Прием посылок в Россию и Белоруссию был приостановлен в Болгарии 25 февраля, передает ТАСС.

Недавно стало известно, что Минфин Болгарии заблокировал почти 900 тысяч долларов на счетах посольства России в Софии. При этом российские дипломаты заявляют, что данная сумма предназначалась для выплаты зарплаты сотрудникам. В связи с этим они требуют разблокировать ее.

1 июля посол России в республике Элеонора Митрофанова заявила, что МИД Болгарии отклонил ноту посольства РФ об отмене высылки из страны 70 российских дипломатов и сотрудников диппредставительств.

До этого дипломат заявила о возможном разрыве дипломатических отношений с Болгарией. Такое может произойти в связи с массовой высылкой российских дипломатов.

Белоруссия Россия Болгария
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте