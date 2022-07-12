СБ ООН одобрил продление механизма трансграничной помощи в Сирии

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Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении до 10 января 2023 года механизма трансграничной помощи в Сирии. Об этом стало известно во вторник, 12 июля.

Уточняется, что в поддержку документа проголосовали 12 членов Совбеза. От голосования воздержались Великобритания, США и Франция.

Резолюция основана на российском проекте и предусматривает продление срока действия механизма трансграничной помощи на шесть месяцев с последующей возможной пролонгацией еще на полгода отдельной резолюцией, передает ТАСС.

Российская делегация в Совете Безопасности ООН 8 июля наложила вето на ирландско-норвежский проект резолюции о продлении механизма трансграничной помощи Сирии, Соединенные Штаты во время этого же голосования блокировали российское предложение.

До этого в МИД России заявили, что Москва осуждает регулярные удары Израиля по территории Сирии и требует их прекращения. Боевая авиация Израиля 2 июля выпустила несколько снарядов по объектам в провинции Тартус. В результате атаки ранения получили два мирных жителя, также был причинен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре.