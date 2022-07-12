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Собянин освободил от должности первого заместителя префекта САО

Георгий Соланович
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Собянин освободил от должности первого заместителя префекта САО
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 12 июля, освободил Виталия Никитина от должности первого заместителя префекта Северного административного округа столицы.

— Освободить Никитина Виталия Валерьевича от замещаемой должности первого заместителя префекта Северного административного округа города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы, — отмечается в подписанном мэром распоряжении.

На официальном сайте мэра Москвы уточнили, что Никитин покинул должность по своей инициативе.

11 мая первого заместителя префекта — руководителя контрактной службы ЮВАО Александра Скороспелова освободили от занимаемой должности.

До этого Собянин уволил Ольгу Грачеву с должности первого заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы. Уточняется, что ее освободили от должности по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

Также стало известно, что Собянин уволил Андрея Железнякова с должности заместителя главы департамента предпринимательства и инновационного развития города. Уточняется, что он покинул должность по собственному желанию.

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