Московское метро проведет проверку после публикации видео с проведением косметических процедур в вагоне

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московское метро проводит проверку после публикации видео, на котором неизвестная проводит косметические процедуры в одном из вагонов на Филевской линии. Об этом во вторник, 12 июля, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— В некоторых Telegram-каналах появилось видео, на котором неизвестная проводит косметические процедуры в вагоне на Филевской линии. Напоминаем, подобные действия недопустимы в транспорте. Категорически запрещено создавать ситуации, мешающие движению пассажиров. Это опасно и может привести к травмам, — говорится в сообщении.

Сейчас видео передали сотрудникам службы безопасности столичного метрополитена для дальнейшего разбирательства, сообщают в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Также 12 июля было остановлено движение поездов на Некрасовской линии из-за человека на путях.

На Некрасовской линии поезда не ходили от станции «Улица Дмитриевского» до «Нижегородской». При этом в обратном направлении составы шли с увеличенными интервалами. Позже движение было восстановлено.