Трамп ответил на совет Маска не участвовать в выборах президента

Фото: Whitehouse

Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск просил оказать поддержку у правительства США. Об этом в среду, 13 июля, сообщил американский экс-президент Дональд Трамп.

— Когда Илон Маск пришел в Белый дом и попросил меня помочь со всеми его многочисленными субсидируемыми проектами и говорил мне что он большой поклонник Трампа и республиканцев, — сказал он.

Отмечается, что подобное заявление служит ответом Маску на совет «уплыть в закат» и не концентрироваться на будущем выдвижении политика на выборах главы государства.

Экс-президент добавил, что во время его правления он мог сказать предпринимателю «упади на колени и умоляй». По словам Трампа, Маск мог бы сделать это, передает РБК.

До этого Дональд Трамп заявил, что не допустил бы начала конфликта на Украине, если бы выиграл на президентских выборах 2020 года. Кроме того, бывший американский лидер раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена. По его словам, преемник привел страну в упадок и сделал ее слабейшей..