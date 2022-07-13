Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Владимир Ефимов: Объем закупок на портале поставщиков достиг 42 миллиардов рублей

Араз Салехов
Город
Владимир Ефимов: Объем закупок на портале поставщиков достиг 42 миллиардов рублей
Фото: Пресс-служба

В период с января по июнь в столице объем закупок на портале поставщиков достиг 42 миллиардов рублей, увеличившись на 15 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду, 13 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В первом полугодии 2022 года объем закупок на портале поставщиков вырос на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года: тогда он составил 36,5 миллиарда рублей, а сейчас достиг 42 миллиардов рублей. Относительно января — июня 2020 года показатель увеличился на 73,6 процента, а тех же месяцев 2019 года — почти в четыре раза, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что данная инициатива развивается и дорабатывается на постоянной основе. Так, в ходе работ запускаются новые сервисы, оптимизируются внешний вид и функциональность, а также подключаются новые регионы.

На данном этапе с порталом работают заказчики из 39 регионов и поставщики со всей страны. Среди наиболее популярных категорий, закупаемых на площадке, — медицинские, хозяйственные и строительные товары, образовательные услуги и многие другие. Руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, в свою очередь, что доля столицы от общего объема на портале поставщиков составляет 51,1 процента.

— В первые шесть месяцев 2022 года столица заключила контрактов на 21,5 миллиарда рублей. Среди регионов наиболее активными заказчиками стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Пермский край: объем их закупок на ресурсе составил 2,9 миллиарда и 2,2 миллиарда рублей соответственно. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра заключил контрактов на 663,2 миллиона, Краснодарский край — на 654,9 миллиона, а недавно начавшая работу на ресурсе Новгородская область — на 507,4 миллиона рублей, — подытожил он.

Накануне Ефимов рассказал о росте объема промышленного производства в первые шесть месяцев 2022 года более чем на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По его словам, в мае увеличение объема производства составило восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Статистика Владимир Ефимов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте