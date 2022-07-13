Владимир Ефимов: Объем закупок на портале поставщиков достиг 42 миллиардов рублей

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В период с января по июнь в столице объем закупок на портале поставщиков достиг 42 миллиардов рублей, увеличившись на 15 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду, 13 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В первом полугодии 2022 года объем закупок на портале поставщиков вырос на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года: тогда он составил 36,5 миллиарда рублей, а сейчас достиг 42 миллиардов рублей. Относительно января — июня 2020 года показатель увеличился на 73,6 процента, а тех же месяцев 2019 года — почти в четыре раза, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что данная инициатива развивается и дорабатывается на постоянной основе. Так, в ходе работ запускаются новые сервисы, оптимизируются внешний вид и функциональность, а также подключаются новые регионы.

На данном этапе с порталом работают заказчики из 39 регионов и поставщики со всей страны. Среди наиболее популярных категорий, закупаемых на площадке, — медицинские, хозяйственные и строительные товары, образовательные услуги и многие другие. Руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, в свою очередь, что доля столицы от общего объема на портале поставщиков составляет 51,1 процента.

— В первые шесть месяцев 2022 года столица заключила контрактов на 21,5 миллиарда рублей. Среди регионов наиболее активными заказчиками стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Пермский край: объем их закупок на ресурсе составил 2,9 миллиарда и 2,2 миллиарда рублей соответственно. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра заключил контрактов на 663,2 миллиона, Краснодарский край — на 654,9 миллиона, а недавно начавшая работу на ресурсе Новгородская область — на 507,4 миллиона рублей, — подытожил он.

Накануне Ефимов рассказал о росте объема промышленного производства в первые шесть месяцев 2022 года более чем на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По его словам, в мае увеличение объема производства составило восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.