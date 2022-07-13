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Минобороны: ВС России уничтожили более 350 украинских военных на заводе в Николаеве

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: ВС России уничтожили более 350 украинских военных на заводе в Николаеве
Фото: depositphotos

Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили более 350 военнослужащих Украины и 20 единиц техники на судостроительном заводе в Николаеве. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в среду, 13 июля.

Кроме того, российские военные уничтожили два командных пункта в Николаевской области и склад боеприпасов в районе Северска. В Харьковской области была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа батальона, направленного из Киева.

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 70 военнослужащих украинских артиллерийских подразделений, десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает газета «Известия».

Накануне начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские нацисты планируют очередную провокацию в Одессе с целью обвинить российскую армию. По его словам, в городе планируется отснять три постановочных репортажа.

До этого ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. В результате нападения были взорваны склады с минеральными удобрениями и селитрой, повреждены больница, рынок и жилые дома, а в радиусе двух километров из зданий вылетели окна. По словам заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилла Стремоусова, пять человек погибли, пострадали 80, еще семь жителей числятся пропавшими.

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