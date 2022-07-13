Песков прокомментировал предстоящий визит Байдена в Саудовскую Аравию

Фото: Администрация президента РФ

Российское руководство надеется, что предстоящая поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию не отразится на отношениях Эр-Рияда с Москвой. Об этом в среду, 13 июля, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание и развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что Россия ценит совместную работу с ведущими партнерами в рамках договоренностей ОПЕК+. По его словам, отдельного внимания заслуживают отношения и взаимодействие с Саудовской Аравией, передает ТАСС.

До этого телеведущий Fox News Стюарт Варни выразил мнение, что предстоящая поездка Джо Байдена в Саудовскую Аравию может обернуться для последнего «большим конфузом». По словам телеведущего, в ходе визита Байден запросит увеличение поставок нефти. Однако это вряд ли получится.

Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве» о возможных итогах визита Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Он объяснил, что взаимодействие с королевством нужно для противостояния с Россией, победы в конкурентной борьбе с КНР и стабилизации Ближневосточного региона.