Экс-президент Шри-Ланки отправится в Сингапур для получения политического убежища

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Покинувший пост президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса, который сбежал на Мальдивы, в скором времени отправится в Сингапур, где получит убежище. Об этом стало известно в среду, 13 июля.

По данным СМИ, ранним утром экс-президент вылетел из Шри-Ланки на Мальдивы.

— Полет был запрошен и совершен в соответствии с полномочиями действующего президента и Конституцией Шри-Ланки, по запросу действующего правительства, при условии полного одобрения министерством обороны и в соответствии с иммиграционным, таможенным и другим соответствующим законодательством, действовавшим на момент вылета авиарейса, — передает РИА Новости со ссылкой на командование ВВС Шри-Ланки.

Однако вскоре в региональных изданиях появилось информация о том, что политик покинет Мальдивы и отправится в Сингапур, где сможет получить политическое убежище.

Накануне, 12 июля, президент Раджапакса подписал заявление о своей отставке. На следующий день премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил о введении чрезвычайного положения на всем острове и комендантского часа в Западной провинции.

9 июля во время акции протестующие окружили резиденцию экс-президента и ворвались внутрь. В минобороны островного государства отметили, что Раджапакса успел эвакуироваться до того, как в здание проникли протестующие.

Кризис в Шри-Ланке связан с нехваткой денег в стране из-за снижения турпотока. В островном государстве наблюдается нехватка топлива, в некоторых регионах даже отключают электроэнергию. Акции протеста населения начались в апреле.