Продолжается прием работ на конкурс «Семья и будущее России - 2022»

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1 июня стартовал конкурс для СМИ «Семья и будущее России - 2022». Организаторами выступают Фонд Андрея Первозванного, факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, Фонд целевого капитала «Истоки».

По оценкам руководителей Союза журналистов России, факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, Конкурс «Семья и будущее России» один из крупнейших российских журналистских конкурсов по количеству поступающих в оргкомитет материалов. С 2014 года в конкурсе приняли участие более 2500 журналистов, приславших более 40 000 работ.

— Социальная тематика – одно из самых интересных и востребованных направлений современной журналистики. Авторам требуется не только профессиональное мастерство, но и способность чувствовать и сопереживать, — отметила декан факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, академик Российской академии образования, профессор Елена Вартанова.

Отправить заявку на участие в конкурсе можно до 25 июля.