Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе вечером 13 июля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сильный ветер и гроза ожидаются в Москве вечером в среду, 13 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями горожан призвали быть внимательными на улице, передает Telegram-канал комплекса.

13 июля столичный регион оказался под влиянием ложбины циклона с запада. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 24–26 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк пообещала, что жители Москвы смогут увидеть суперлуние в ночь на 14 июля во всей красе, так как облаков практически не будет. По ее словам, ночь обещает быть достаточно комфортной, умеренно теплой, так что наблюдать полную луну можно будет не только из окна, но и на свежем воздухе.