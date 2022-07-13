Минэкономразвития зафиксировало замедление инфляции в России

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Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 8 июля с 16,19 до 15,62 процента. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

— Основными факторами, оказавшими влияние на ценовую динамику, по-прежнему остаются укрепление курса рубля и сохранение потребительской активности на невысоких уровнях, — говорится в сообщении.

Так, недельная дефляция со 2 по 8 июля составила 0,03 процента, а с начала года потребительские цены выросли на 11,6 процента. Также отмечается снижение цен в сегменте непродовольственных товаров. При этом в сегменте регулируемых и туристических услуг цены увеличились на 0,67 процента, отмечается на сайте Минэкономразвития.

Финансовый аналитик Юрий Юденков рассказал, когда в магазинах снова начнут расти цены. По его словам, летом ждать значительного роста цен не стоит, так как в данный момент параллельные поставки не до конца налажены. На прилавках магазинов не такое количество импортных товаров, которое может повлиять на ценообразование.

Цены на продукты в России в июне снизились на 0,35 процента по сравнению с майскими показателями. Дефляция по итогам первого летнего месяца была зафиксирована впервые с 1991 года. В беседе с «Вечерней Москвой» Юденков объяснил, почему это произошло.