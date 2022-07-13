Произведения Таривердиева прозвучали в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В рамках театрального проекта «Память Победы» в Музее Победы 13 июля состоялся моноспектакль актрисы и певицы Юлии Снежиной «Ностальгия по настоящему». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

— Яркая и талантливая актриса, лауреат международных конкурсов, участница телепередачи «Романтика романса», подарила нашим посетителям замечательный творческий вечер. Это подборка стихов и песен о вечных смыслах этого мира, об ускользающих и бесценных мгновениях жизни, о каждом из нас, — говорится в сообщении.

Она исполнила произведения выдающихся русских поэтов и песни композитора Микаэла Таривердиева. Для гостей прозвучали композиции из любимых фильмов, среди которых: «До свидания, мальчики!», «Семнадцать мгновений весны» и другие.

13 июля в Музее Победы состоялся показ нового документального фильма «Иван Гусев. Подвиг на Курской дуге», приуроченный к 79-й годовщине Прохоровского сражения. Картина посвящена жизни и подвигу героя, совершившего танковый таран при битве на Курской дуге в июле 1943 года.