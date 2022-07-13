«Понос от страха»: Медведев оценил реакцию ЕС на требования России по Калининграду

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Признание Евросоюзом (ЕС) российских требований по транзиту в Калининград — редкий случай победы разума над «пещерной русофобией». Такое мнение высказал в среду, 13 июля, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

— Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума. Или пробрал понос от страха потерять выгодный транзит по территории России, — написал он в своем Telegram-канале.

Еврокомиссия (ЕК) разрешила железнодорожный транзит в Калининградскую область при соблюдении контроля товаров. Тем не менее все еще остаются определенные обязательства стран — членов ЕС проводить необходимый контроль товаров.

Официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что ЕС не ведет переговоров с Россией по транзиту товаров в Калининградскую область. Он подчеркнул, что, несмотря на распространившуюся недавно информацию о переговорах по калининградскому транзиту, никаких обсуждений на самом деле не ведется.

Газета «Известия» сообщила, что ЕС снимет запрет на транзит грузов в Калининградскую область. Уточнялось, что якобы Брюссель предоставил соответствующий документ, который «полностью удовлетворил» Москву.