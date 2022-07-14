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В Подмосковье приступили к сбору малины и смородины

Ирина Игнатенко
Общество
В Подмосковье приступили к сбору малины и смородины
Фото: Unsplash

В крестьянско-фермерских хозяйствах Московской области продолжается сбор ягод. В начале июля фермеры приступили к сбору малины и смородины. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В настоящее время собрано около четырех тонн ягод.

По итогам прошлого года в Московской области было собрано около 26,32 тонны малины. В этом году мощности производств были увеличены, поэтому в регионе планируют собрать около 30 тонн ягод, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в подмосковных лесах появилась черника. Чаще всего черничники встречают на влажных участках, где солнце освещает почву через редколесье. Эта ягода также любит болота, передает РИАМО.

До этого диетолог Елена Соломатина назвала две самые полезные ягоды, которые созревают в июле. По словам эксперта, первая из них — малина, которая повышает иммунитет и является прекрасным средством при простуде.

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