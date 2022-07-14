Более 24 тысяч детей отдохнули в подмосковных лагерях во вторую смену

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Более 24 тысяч детей отдохнули в подмосковных летних лагерях во вторую смену, сообщили в областном Минсоцразвития. Лагеря на юге России посетили свыше 1,2 тысячи ребят.

— Самыми популярными лагерями на данный момент стали языковые и спортивные. Совсем скоро в третью смену отправится еще более 23 тысяч детей, — рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Заполняемость учреждений по итогам этого летнего сезона составляет почти 100 процентов.

В лагерях области уделяют особое внимание распорядку дня, питанию, занятиям физкультурой, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В этом сезоне в регионе упростили процесс оформления льготных путевок в детские лагеря. Бесплатные путевки в лагерь или санаторий для некоторых категорий детей в Подмосковье теперь можно получить в один клик. Услуга стала полностью электронной и не требует сверки в МФЦ, сообщает РИАМО.

10 июня главный внештатный педиатр Минздрава МО Нисо Одинаева рассказала, как сделать летний детский отдых безопасным. По ее словам, очень важно выбрать безопасное место отдыха.