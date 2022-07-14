Ефимов: Резидент технополиса «Москва» расширит площадь одного из крупнейших в стране дата-центров

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Резидент технополиса «Москва», который занимается анализом больших данных для главных предприятий нефтегазового сектора России и является одним из самых крупных дата-центров страны, расширит площадь более чем в два раза — почти до четырех тысяч квадратных метров. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Компания «АйЭмТи» из столичной ОЭЗ построит новое здание центра обработки данных. Его площадь превысит две тысячи квадратных метров, еще 250 квадратных метров займет складское помещение, — сказал заммэра.

Инвестиции в строительство и оборудование превысят 2,6 миллиарда рублей. По словам Ефимова, строительство завершится к середине 2025 года.

В настоящее время в число резидентов технополиса входит 91 предприятие. Компания «АйЭмТи» получила данный статус одной из первых в декабре 2007 года.

Предприятие расположено на площадке технополиса в Алабушеве, уточнил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Оно предоставляет клиентам виртуальную инфраструктуру — вычислительные мощности и ресурсы хранения, процессоры, память, дисковое пространство, а также программно-аппаратные комплексы для обработки геолого-геофизических данных и сведений по работе оборудования на предприятиях нефтегазовой отрасли.

Он отметил, что дополнительные площади позволят компании развивать новые облачные услуги и перспективные технологии, подчеркнув актуальность направления в условиях импортозамещения.

Гендиректор технополиса Геннадий Дегтев добавил, что всего в ОЭЗ работает 14 компаний-резидентов из сферы IT. Объем инвестиций таких предприятий в создание и развитие дата-центров к началу года превысил девять миллиардов рублей.

9 июля сообщалось, что компания «Ангстрем» — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» — запустила производство 29 новых типов микросхем. Они будут использоваться в сферах транспорта, электроэнергетики и в других областях промышленности.