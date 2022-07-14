Тренер заявил, что у «Зенита» в этом сезоне не будет конкурентов в Премьер-лиге

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У «Зенита» в этом сезоне не будет конкурентов в Премьер-лиге. Такое заявление сделал известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий.

Чемпионат российской Премьер-лиги 2022–2023 годов стартует 15 июля. По словам тренера, в России есть один явный лидер в футболе.

— Есть «Зенит» и все остальные. У него не будет никакой конкуренции. «Зенит» сегодня в российском чемпионате априори сильнее всех. Касательно тех, кто будет бороться за второе–третье места: мне кажется, решающую роль здесь сыграют тренеры. Это будет чемпионат тренеров, — отметил Непомнящий в комментарии ИА «НСН».

По его мнению, российский футбол в ближайшие годы может выйти на новый уровень, за счет отказа от легионеров и ставки на молодых игроков.

Также тренер предложил проводить чемпионат России по модели баскетбольной NBA и хоккейной NHL, чтобы не было команд, которые вылетают.

9 июля Петербургский «Зенит» победил московский «Спартак» и в рекордный, третий раз подряд стал обладателем Суперкубка России. Матч прошел в Северной столице и завершился со счетом 4:0, передает Nation News.

До этого тренер Валерий Газзаев оценил перспективы развития российского футбола.