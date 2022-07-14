В России выявили 4238 случаев коронавируса за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 4238 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в четверг, 14 июля.

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 43 гражданина, еще 1283 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 3090 человек.

В России наблюдается рост числа заболевших COVID-19, однако введение ограничений из-за этого не требуется. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Несмотря на ограничения, связанные с выездом за границу, вероятность появления обновленных вариантов «омикрон»-штамма коронавируса очень высока. Такое мнение высказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-инфекционист Елена Мескина.

По мнению специалиста, новые варианты инфекции достигнут России уже в конце июля. Врач подчеркнула, что мутировавшие версии «омикрона» BA.4 и BA.5 станут доминирующими в России, вытеснив линию BA.2.