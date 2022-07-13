Врач объяснил, сколько раз может возникать постковидный синдром

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В России наблюдается рост числа заболевших COVID-19, однако введение ограничений из-за этого не требуется. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками. Павел Воробьев, научный руководитель клиники «Медлайф», председатель правления МГНОТ, профессор, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, насколько страшно повторное заражение ковидом, даже если это неопасный штамм, и каждый ли раз при постковидном синдроме происходят когнитивные нарушения.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Сколько раз может возникать постковидный синдром

— Постковидный синдром — это поражение сосудов, и у каждого оно проявляется по-разному: у кого-то легко и безболезненно, а у кого-то, даже если он переболел легко, развиваются симптомы постковидного синдрома. Симптомы в основном связаны с поражением головного мозга, периферической нервной системы, возникают боли в ногах, нарушение дыхания, боли в области сердца, нарушения мочеиспускания, скачки давления, температуры тела. У кого-то ухудшается зрение, у кого-то слух. В большинстве случаев мы очень быстро помогаем, используем антикоагулянты, плазмофорез, который обладает хорошим эффектом, — рассказал доктор.

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По его словам, постковидный синдром может обостряться под воздействием разных факторов, например, стресса, длительного пребывания на солнце, похода в баню и других действий, но нарастать с каждым новым заражением COVID-19 он не будет. Это хронический аутоиммунный процесс, который может запускаться разное количество раз, заключил Воробьев.

Вакцинацию от коронавируса в столице можно пройти в ГУМе и Троицкой городской больнице. При себе пациент должен иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.