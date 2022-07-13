Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач объяснил, сколько раз может возникать постковидный синдром

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач объяснил, сколько раз может возникать постковидный синдром
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В России наблюдается рост числа заболевших COVID-19, однако введение ограничений из-за этого не требуется. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками. Павел Воробьев, научный руководитель клиники «Медлайф», председатель правления МГНОТ, профессор, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, насколько страшно повторное заражение ковидом, даже если это неопасный штамм, и каждый ли раз при постковидном синдроме происходят когнитивные нарушения.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Сколько раз может возникать постковидный синдром

— Постковидный синдром — это поражение сосудов, и у каждого оно проявляется по-разному: у кого-то легко и безболезненно, а у кого-то, даже если он переболел легко, развиваются симптомы постковидного синдрома. Симптомы в основном связаны с поражением головного мозга, периферической нервной системы, возникают боли в ногах, нарушение дыхания, боли в области сердца, нарушения мочеиспускания, скачки давления, температуры тела. У кого-то ухудшается зрение, у кого-то слух. В большинстве случаев мы очень быстро помогаем, используем антикоагулянты, плазмофорез, который обладает хорошим эффектом, — рассказал доктор.

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

По его словам, постковидный синдром может обостряться под воздействием разных факторов, например, стресса, длительного пребывания на солнце, похода в баню и других действий, но нарастать с каждым новым заражением COVID-19 он не будет. Это хронический аутоиммунный процесс, который может запускаться разное количество раз, заключил Воробьев.

Вакцинацию от коронавируса в столице можно пройти в ГУМе и Троицкой городской больнице. При себе пациент должен иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

Вакцинация Пандемия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте