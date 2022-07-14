Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

IKEA приостановила доставку заказов в Москву

Александр Афонин
Общество
IKEA приостановила доставку заказов в Москву
Фото: Unsplash

Шведский ретейлер товаров для дома IKEA приостановил оформление и доставку заказов в Москве. Об этом стало известно в четверг, 14 июля.

По данным компании, ограничения связаны со временем. Уточняется, что на данный момент на ближайшие дни все интервалы для доставки и самовывоза заняты. Отмечается, что такая же ситуация касается и Санкт-Петербурга.

— К сожалению, оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты, — говорится в сообщении.

Председатель Общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что IKEA «могла бы сменить свои вывески и продолжить работу в России», как сделала сеть ресторанов «Макдоналдс». По его словам, у шведского ретейлера локализовано порядка 70 процентов ассортимента товаров.

Эксперт в сфере мебельного бизнеса Сергей Мешков рассказал «ВМ», какие компании смогут заменить товары IKEA. По его словам, перспективы очень хорошие. Например, существует бренд, который повторяет икеевский ассортимент.

Москва Доставка Ikea
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Ольга Зиновьева
Ольга Зиновьева

Юбилей отмечаем масштабно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Все мнения
О проекте