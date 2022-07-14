IKEA приостановила доставку заказов в Москву

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Шведский ретейлер товаров для дома IKEA приостановил оформление и доставку заказов в Москве. Об этом стало известно в четверг, 14 июля.

По данным компании, ограничения связаны со временем. Уточняется, что на данный момент на ближайшие дни все интервалы для доставки и самовывоза заняты. Отмечается, что такая же ситуация касается и Санкт-Петербурга.

— К сожалению, оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты, — говорится в сообщении.

Председатель Общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что IKEA «могла бы сменить свои вывески и продолжить работу в России», как сделала сеть ресторанов «Макдоналдс». По его словам, у шведского ретейлера локализовано порядка 70 процентов ассортимента товаров.

Эксперт в сфере мебельного бизнеса Сергей Мешков рассказал «ВМ», какие компании смогут заменить товары IKEA. По его словам, перспективы очень хорошие. Например, существует бренд, который повторяет икеевский ассортимент.