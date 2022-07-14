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Премьер Литвы: Порядок транзита в Калининград сохранится до введения новых правил

Полина Долганова
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Премьер Литвы: Порядок транзита в Калининград сохранится до введения новых правил
Фото: shutterstock

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните высказалась о ситуации с транзитом товаров в Калининград. Свое мнение на этот счет она выразила в четверг, 14 июля.

— Транзит некоторых санкционированных товаров, согласно пояснениям Еврокомиссии, будет сопряжен с еще более тщательным контролем, — заявила она.

По словам Шимоните, в рамках контроля будет определяться необходимость товаров для Калининграда и метод их доставки.

Политик подытожила, что соответствующие правила еще не были утверждены, поэтому порядок транзита пока остается неизменным, передает РИА Новости.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как Евросоюз и Россия смогли договориться о разблокировке транзита в Калининград. По его словам, обещание Москвы ввести запрет на перевозку товаров из Японии, Китая и Индии стало решающим аргументом в этом вопросе.

11 июля губернатор Калинградской области Антон Алиханов сообщил, что Литва не расширяла санкционный список товаров для транзита в Калининградскую область. По его словам, рестрикции имеют ступенчатый характер и были приняты в марте 2022 года.

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