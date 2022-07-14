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Украинские военные обстреляли автостанцию в центре Донецка

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские военные обстреляли автостанцию в центре Донецка
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Украинские боевики нанесли удар по автостанции в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в четверг, 14 июля.

— Идет обстрел Ворошиловского района. По сообщениям очевидцев, в районе АС «Центр» имеются погибшие и раненые, — сказал политик.

Уточняется, что погибли два мирных жителя, а трое получили ранения, передает RT.

8 июля ВСУ совершили ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке. Отмечается, что средствам ПВО удалось отразить удар, тем самым был предотвращен риск выхода ГЭС из строя.

Глава ВГА Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев 11 июля сообщил, что в связи с ударом ВСУ по Новой Каховке произошел взрыв на складах с минеральными удобрениями. Он уточнил, что серьезные повреждения получил и склад с гуманитарной помощью.

8 июля сообщалось, что ВСУ за пять минут дважды провели обстрел по территории Донецка. В общей сложности они выпустили шесть снарядов натовского калибра — 155 миллиметров.

Второй обстрел пришелся по населенному пункту Первомайское, а также по Ленинскому району города Донецка. Уточняется, что было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.

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