Новую остановку добавят в маршруты автобусов № 166 и 507

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Россия, Москва, поселение Внуковское, улица Бориса Пастернака Карта всех событий

Новая автобусная остановка «Улица Бориса Пастернака, 19» появится для автобусов № 166 и 507. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 16 июля добавляется остановка «Улица Бориса Пастернака, 19» для автобусов № 166 и 507 в сторону метро «Рассказовка», — говорится в сообщении.

Отныне оба автобуса будут останавливаться вместе с маршрутом № 550, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В связи с проведением 17 июля 25-го Зеленоградского полумарафона временно будет изменен маршрут автобусов. Также до окончания полумарафона не будут работать остановки «Дендропарк» и «Городской пруд».

Несколько остановок в различных районах Москвы переименуют с 9 июля. Так, остановка «Троицк (Торговый центр)» для маршрутов № 398, 17, 301, 876, 1001 теперь будет называться «Троицк (Академическая площадь)».

Помимо этого для автобусов № 295, 66, 712, 718 и c2 остановка «9-й микрорайон Теплого Стана» теперь будет называться «Улица Академика Бакулева».