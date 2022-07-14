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Биограф рассказал о доказанных способностях Мессинга

Антон Махов
Общество
Биограф рассказал о доказанных способностях Мессинга
Фото: public domain

Мэсинг придумал все предрассудки, что образовались вокруг его фантазий вокруг мыслей о падения скота. Об этом стало известно от экспертов в среду, 14 июля.

— Все сообщения о том, что Мессинг с юных лет видел падение скота, пожар в соседних селах или смерть близких, — это выдумки самого Мессинга. Не осталось ни одного подтверждения, что он обладал даром с самого детства, — рассказал эксперт.

Все истории о том, что он сбежал в Берлин из родительского дома в 11 лет, попал в паноптикум. Над ним эксперементировали и чуть не вскрыли в морге. Хотя эта версия является ложью.

Подтверждающие эти истории мемуары, или записи, которые их опровергают, он не оставил.

Мессинг отдавал предпочтение бульварным романам, фантастике и детективам, сообщает «ВМ».

Недавно публицист раскрыл правду о знакомстве Мессинга со Сталиным. Советский эстрадный артист Вольф Мессинг спустя полвека после смерти все еще подозревается во множестве судьбоносных предсказаний. Он также добавил, что некоторые издания сообщают, что Мессинг якобы сообщил Сталину о его смерти при личном общении. Однако автор книги считает такие слухи лишь выдумками, так как данную информацию озвучить в присутствии вождя мог лишь человек, лишенный рассудка.

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