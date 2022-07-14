Движение на Мясницкой улице восстановили после ДТП с грузовиком

Фото: Telegram-канал Дептранс. Оперативно

Россия, Москва, Мясницкая улица, 26Бс1 Карта всех событий

Движение транспорта восстановили после ДТП на улице Мясницкой в центре Москвы. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла в районе дома 26Бс1 на Мясницкой улице. Мужчина на самокате, пересекавший проезжую часть по пешеходному переходу, оказался под колесами грузового автомобиля.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

На месте ДТП работали оперативные службы города, в связи с чем движение в районе аварии было затруднено.

Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварийность на территории города и назвала виды ДТП, в которых чаще всего погибали и получали травмы люди.

Так, по итогам первого полугодия 2022 года к подобным видам дорожных аварий автоинспекторы отнесли столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В пятерку наиболее травмоопасных ДТП вошли также падение пассажира, наезд на велосипедиста и наезд на препятствие.