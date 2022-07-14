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Ряд трамваев задерживаются из-за скопления воды на путях на востоке Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Ряд трамваев задерживаются из-за скопления воды на путях на востоке Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ивантеевская улица Карта всех событий

Трамваи № 2, 4л, 7 и 46 задерживаются на Ивантеевской улице из-за скопления воды на путях. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также с 15 июля по пятницам и выходным изменится маршрут трамваев № 4л и 4п. По этим дням трамваи указанных маршрутов не будут проходить через станцию метро «Преображенская площадь».

Они станут курсировать по маршруту трамвая № 4 — от площади Сокольническая Застава через Богородское до станции метро «Бульвар Рокоссовского».

9 июля два тематических трамвая, украшенных ко Дню московского транспорта, начали работать на столичных маршрутах. Тематические вагоны в эти выходные уже можно увидеть на маршруте № 38 от Черемушек до Новоданиловского проезда.

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