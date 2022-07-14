Движение автомобилей на улице Маресьева ограничат с 18 июля

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Маресьева Карта всех событий

Движение транспорта ограничат на участке улице Маресьева с 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 14 июля.

— С 18 июля на участке улицы Маресьева будет ограничено движение автомобилей в связи со строительными работами. Обратите внимание, как будет организовано движение на время проведения работ, — говорится в сообщении.

Ограничения продлятся в период до 1 августа, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

14 июля стало известно о временных ограничениях движения транспорта на некоторых улицах Южного и Центрального административных округов столицы. В частности, ограничения коснутся Даниловского района и Хамовников по причине проведения строительных работ и концертов.

До этого сообщалось, что движение на некоторых участках Верейской улицы ограничат с 13 июля в связи с проведением строительных работ. Так, с 13 июля до 13 августа движение будет круглосуточно перекрыто в районе дома 11, строение 1, на Верейской улице.