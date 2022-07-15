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Президент Шри-Ланки Раджапакса ушел в отставку

Полина Долганова
В мире
Президент Шри-Ланки Раджапакса ушел в отставку
Фото: shutterstock

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса ушел в отставку. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил ланкийский новостной портал Adaderana со ссылкой на официальное заявление спикера, сделанное на пресс-брифинге в его резиденции.

— Готабая Раджапакса официально ушел с поста президента Шри-Ланки с 14 июля, — заявил он.

9 июля протестующие, окружившие резиденцию президента Шри-Ланки, ворвались в здание. В Минобороны островного государства отметили, что президент успел эвакуироваться из резиденции до того, как в нее проникли протестующие.

Одновременно многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец главы государства.

В этот же день сообщалось, что Махинда Япа Абейвардена станет временным президентом Шри-Ланки. По словам главы партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауффа Хакима, руководство фракции провело срочное собрание в резиденции спикера. К ним по видеосвязи присоединились прочие лидеры страны, в том числе премьер-министр Ранил Викрамасингхе.

В свою очередь в МИД России назвал происходящее на Шри-Ланке внутренними делами государства. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что в скором времени порядок в стране будет восстановлен.

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