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Малышева объяснила, стоит ли паниковать из-за оспы обезьян в России

Полина Долганова
Общество
Малышева объяснила, стоит ли паниковать из-за оспы обезьян в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Доктор и телеведущая Елена Малышева заявила, что россиянам не стоит паниковать из-за выявления в стране первого случая заражения оспой обезьян.

— Паниковать и бояться не стоит. В сравнении с натуральной оспой оспа обезьян менее заразна и обычно протекает в более легкой форме, а вакцины против натуральной оспы помогают и против оспы обезьян, — пояснила специалист.

Она добавила, что оспой заражается гораздо меньшее количество людей, нежели коронавирусом. Кроме того, новое заболевание не очень опасно и не сильно влияет на человеческий организм, передает StarHit.

12 июля в России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший молодой человек путешествовал по Европе и вернулся на родину из Португалии. В настоящее время он изолирован и находится в инфекционной больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное, ему оказывается вся необходимая помощь, болезнь не представляет опасности для его здоровья.

В Минпромторге заверили, что в стране достаточно запасов лекарств, вакцин, а также средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы. В России также налажено производство и традиционной вакцины от оспы, которая обеспечивает примерно 85 процентов защиты от вируса оспы обезьян.

Здоровье Елена Малышева Оспа обезьян
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