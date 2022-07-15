Андрей Бочкарев рассказал о скором завершении демонтажа старых конструкций стадиона «Торпедо»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

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В столичном районе Даниловский продолжается второй этап реконструкции стадиона «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время завершается демонтаж старых конструкций стадиона. Кроме того, ведется строительство пешеходных контрольно-пропускных пунктов, раздевалки и тренировочного футбольного поля размером 40 на 60 метров, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что застройщик предполагает строительство Центральной спортивной арены и тренировочных полей. На данном этапе инвестор ожидает разрешения на начало строительных работ по стадиону.

Также стало известно о ходе реконструкции самого спортивного объекта. Так, фасад здания будет оформлен архитектурным стеклом, стемалитом, панелями из фибробетона, хромированными и перфорированными профилями.

Во вторник, 12 июля, Бочкарев рассказал, что в районе Восточное Измайлово возведен спортивный комплекс с бассейном и залом для художественной гимнастики. В нем могут заниматься учащиеся Московского среднего специального училища олимпийского резерва (МССУОР) номер один. На прилегающей территории комплекса оборудованы открытые террасы и спортивная площадка для занятий на улице.