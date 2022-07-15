Россия сняла ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы

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Россия отменила ограничения на пересечение сухопутной границы. Соответствующий документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Ограничения на пересечение сухопутной границы были введены в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. С 15 июля текущего года запрет снимается — решение принято в связи с улучшением эпидемической ситуации, передает ТАСС.

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов объяснил, что снятию коронавирусных ограничений на пересечение границы способствовали вакцинация, а также ранее введенные ограничительные меры. 4 июля стало известно об отмене обязательных ПЦР-тестов при въезде в РФ для туристов из Белоруссии.

Ранее было принято решение об отмене ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска с 14 июня.

Кроме того, коронавирусные ограничения для въезжающих в страну туристов с 1 июня отменил Кипр. Теперь прибывающим в республику путешественникам не нужно будет предъявлять справку о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19.