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Украинское командование решило выводить подразделения из Северска. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в пятницу, 15 июля.

Ранее он сообщал, что несколько украинских подразделений самовольно покидают свои позиции в районе Соледара и Северска.

— Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населенного пункта Северск, — цитирует Марочко ТАСС.

В свою очередь подполковник Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Баевский сделал заявление о том, что большая часть Северска в ДНР уже перешла под контроль союзных сил, а оставшиеся на территории военные ВСУ не оказывали сопротивления.

До этого стало известно, что спецназ Росгвардии в ЛНР изъял документы, которые подтверждают случаи массового дезертирства в рядах десантников из состава ВСУ.

21 июня спецназовцы Росгвардии задержали в Луганской народной республике 12 дезертиров армии Украины. При задержании дезертиры были в гражданской одежде и не имели при себе документов.