В Кремле прокомментировали несостоявшуюся отставку премьера Италии

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Заявления нескольких европейских премьеров об уходе в отставку являются внутренним делом этих стран, Москва не имеет к этому никакого отношения. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал несостоявшуюся отставку итальянского премьера Марио Драги, уход с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и слухи о возможном уходе канцлера Германии Олафа Шольца на фоне скандала с партийной вечеринкой.

— Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран. Мы не собираемся в это никак вмешиваться, не имеем к этому никакого отношения. Вот все, что можно сказать, — цитирует его ТАСС.

Драги объявил об уходе с поста премьер-министра 14 июля. В начале июля Борис Джонсон заявил, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

А скандал вокруг Шольца разыгрался после мероприятия 6 июля текущего года, в котором приняли участие около тысячи человек. Лидер фракции СДПГ Матиас Мартин направил депутатам письмо, в котором заявил, что на вечеринке «явно употреблялись наркотики» и «происходили посягательства». В настоящее время полиция Бундестага проводит проверку по данному факту.