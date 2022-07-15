Энергетик Митрахович объяснил, что даст России создание эталонного сорта нефти

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Создание собственного механизма для продажи нефти на мировом рынке станет огромным успехом для российской экономики. Об этом в пятницу, 15 июля, «Вечерней Москве» сообщил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

— Для продажи эталонных сортов необходимо делать новые объемы, заново договариваться с партнерами о покупке. Но это позволит не давать скидку к сортам нефти других стран. Сейчас Россия вынуждена это делать. Например, Urals должен продаваться со скидкой к Brent. Более того, это поможет избавиться от зависимости от долларовой инфраструктуры, которую США используют в качестве оружия. Такой шаг станет огромным успехом для России, — отметил он.

Эксперт напомнил, что ранее в России предприняли попытки для ухода от подобной зависимости, создавая свои сорта нефти. Так, в 2000-х годах в РФ начали создание сорта REBCO (Russian Export Blend Crude Oil). По его словам, правительство также согласовало иные попытки, однако все они были неудачными. В заключение Митрахович заявил, что России и другим странам пришлось вернуться к добыче обычного сырья, поскольку эти условия оказались наиболее комфортными.

Также эксперт в материале «Вечерней Москвы» рассказал о причинах успеха США на мировом рынке энергоресурсов.