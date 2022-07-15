Госдума разрешила тратить материнский капитал на оплату частных детсадов

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Государственная Дума на внеочередном пленарном заседании одобрила законопроект, разрешающий оплачивать средствами материнского капитала услуги детских садов, созданных индивидуальными предпринимателями. Об этом в пятницу, 15 июля.

Вносимое в законодательство изменение устанавливает однозначную возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность, приводит данные из пояснительной записки ТАСС.

Инициатором внеочередного пленарного заседания стал Вячеслав Володин. 11 июля он сообщил, что в ходе заседания будут рассмотрены инициативы по поддержке граждан и экономики. По его словам, с 4 июля на рассмотрение нижней палаты поступило более 40 законопроектов. Всего за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив.

В конце мая сообщалось, что в России на протяжении последних 6–7 лет идет политика расширения возможностей использования материнского капитала.