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«Копия Юры»: у Шатунова нашлась родная сестра

Анастасия Колоскова
Общество
«Копия Юры»: у Шатунова нашлась родная сестра
Фото: YouTube / Юрий Шатунов

У певца Юрия Шатунова, который умер от острой сердечной недостаточности, есть родная сестра, как две капли воды похожая на артиста. Об этом рассказал житель башкирского села Старая Отрада, знакомый с семьей исполнителя.

— Сестренка — копия Юры. Красавица. Они в детдоме были вместе. Она же на похоронах была на Троекуровском кладбище. Плакала. Они с Юрой как две капли воды похожи, — цитирует мужчину Пятый канал.

Знакомый семьи артиста отметил, что отчим Шатунова злоупотреблял алкоголем. Из интерната девушку взяли под опеку добрые люди, и в настоящее время она живет в Москве.

Известно, что у Юрия Шатунова были непростые отношения с родителями. Большую часть времени он проводил с бабушкой и дедушкой. Когда его мать вступила в новый брак, мальчик часто убега из дома, а с 11 лет и вовсе оказался в школе-интернате. Затем — в детдоме в поселке Акбулак под Оренбургом. Именно там его заметил руководитель музыкального кружка Сергей Кузнецов, что и послужило началом истории легендарной группы «Ласковый май».

Шатунов умер в возрасте 48 лет. Артист скончался от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня в автомобиле скорой помощи.

Юрий Шатунов сестра «Ласковый май»
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