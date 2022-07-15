Global Times: США «одурачили» Евросоюз, призывая вводить новые антироссийские санкции

Фото: flickr/european_parliament

США стали активно призывать Евросоюз вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине, но испытывают от этого меньший ущерб, чем европейские партнеры. Об этом сообщает китайское издание Global Times в пятницу, 15 июля.

— По мере усиления санкционного давления Вашингтон, который не так сильно, как Европа, зависит от энергоносителей и торговли с Россией, несет меньшей ущерб. Евросоюз же, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, испытывает серьезнейшие последствия, влияющие на производство и жизнь обычных людей, — отмечает автор публикации.

В свою очередь директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван добавил, что Евросоюз уже задумывается над тем, что его «одурачили» США, постоянно призывая вводить новые ограничительные меры против России. При этом новый пакет антироссийских санкции может стать символическим, так как члены Евросоюза не смогли прийти к общему решению по многим вопросам, передает РИА Новости.

До этого Европейская комиссия (ЕК) предложила новый пакет санкций против России. Отмечается, что новый запрет вводится на импорт российского золота, а также он усилит контроль за экспортом продукции и технологий военного и двойного назначения